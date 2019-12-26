Bingöl'de kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Bingöl merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sancak beldesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı sürücüler araç lastiklerine zincir takarken, zinciri olmayan diğer sürücülere ise yoldan geçenler yardım etti. Karayolları ekipleri, trafikte aksama meydana gelmemesi amacıyla karayolunda kar temizleme çalışması başlattı.

BİNGÖL 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

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