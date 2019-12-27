Bingöl'de karda hastaneye götürülemeyen bebeğe paletli ambulansla ulaşıldı

Orucun öyle bir faydası var ki...

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle solunum yetmezliği çeken 6 aylık bebek, 3 saatlik çalışma sonucu paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de dün geceden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının yoğun olduğu Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyünde solunum sıkıntısı yaşayan 6 aylık Yüsra Ataş hastaneye götürülemedi. Bunun üzerine aile, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma ekibi sevk edildi. UMKE ekibi, paletli ambulansla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından köyde mahsur kalan hasta bebeğe ulaştı. Evden alınan bebek ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Sağlık personeline teşekkür bebeğin dayısı Behçet Vergi, “Yeğenim hastalandı ve imdadına UMKE yetişti. Paletli ambulansla gelip yeğenimi aldılar. Sağlıkta çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

BİNGÖL 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:09

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.