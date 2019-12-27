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Bingöl'de karda hastaneye götürülemeyen bebeğe paletli ambulansla ulaşıldı

İHA

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle solunum yetmezliği çeken 6 aylık bebek, 3 saatlik çalışma sonucu paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de karda hastaneye götürülemeyen bebeğe paletli ambulansla ulaşıldı

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle solunum yetmezliği çeken 6 aylık bebek, 3 saatlik çalışma sonucu paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de dün geceden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının yoğun olduğu Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyünde solunum sıkıntısı yaşayan 6 aylık Yüsra Ataş hastaneye götürülemedi. Bunun üzerine aile, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma ekibi sevk edildi. UMKE ekibi, paletli ambulansla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından köyde mahsur kalan hasta bebeğe ulaştı. Evden alınan bebek ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Sağlık personeline teşekkür bebeğin dayısı Behçet Vergi, “Yeğenim hastalandı ve imdadına UMKE yetişti. Paletli ambulansla gelip yeğenimi aldılar. Sağlıkta çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

BİNGÖL

27 Aralık 2019 Cuma

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