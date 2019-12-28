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Bingöl’de karla mücadele Kar yağışının etkili olduğu, köy yollarının kapandığı Bingöl’de, karla ...

İHA

Bingöl'de kar yağışının etkili olmasıyla birlikte kapanan yollar, önceden hazır edilen karla mücadele ekipleri tarafından 24 saat aralıksız çalışılarak açılıyor.

Bingöl’de karla mücadele Kar yağışının etkili olduğu, köy yollarının kapandığı Bingöl’de, karla mücadele ekipleri 24 saat aralıksız çalışma yapıyor

Bingöl’de kar yağışının etkili olmasıyla birlikte kapanan yollar, önceden hazır edilen karla mücadele ekipleri tarafından 24 saat aralıksız çalışılarak açılıyor.
Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de geçen yıla göre bu yıl kar yağışı geçte olsa etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, valilik koordinesinde İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 48 araç ve 108 personelin yer aldığı karla mücadele ekibi hazır hale getirildi. Hazır hale gelen ekipler kar yağması ile birlikte bölgede çalışmalarına başladı. Önceki gece etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 92 köy yolundan 30’u açılırken, 62 köy yolununu açılması için çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiği belirtildi.
3 bin 400 kilometre hizmet ağlarının olduğunu belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, “İlimiz, kış mevsiminin çetin ve soğuk geçtiği bir iklim yapısına sahip. Yine kırsal kesimlerde zorlu bir coğrafyaya sahibiz ve karla mücadele çalışmamız da zorlu geçiyor. Ekiplerimizin açtığı köy yolları kar yağışından dolayı tekrar kapanabiliyor, bu da karla mücadelede sürekliliği gerektiriyor. İl Özel İdaremizin 3 bin 400 kilometre yol ağımız var. Yine hizmet ağımız içinde 281 köy yolu ve 800’e yakın mezramız bulunmakta. Bu yollardaki karla mücadele çalışmamızı 48 iş makinesi, 108 personel ve 11 adet mobil ekiple sürdürüyoruz” dedi.

“Asılsız ihbarlar verimliliğimizi düşürüyor”
Kar yağışıyla beraber ekiplerin zorlu bir mücadeleye başladığını aktaran Üçgül, "Kar yağışlarının ardından ilk olarak grup köy yolları ve taşımalı eğitim yapan köy yollarında çalışmaya başlıyoruz. Acil vaka ihbarı aldığımız zaman çalışmaları bırakıp, vakalara müdahale ediyoruz. Bu ihbarlar da zaman zaman asılsız olabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, asılsız ihbar yapmasınlar. Bu hem bizim verimliliğimizi düşürüyor hem de çalışmaların aksamasına neden oluyor. Bu gecikme, zaman zaman telafisi olmayan sonuçlara da sebebiyet verebiliyor. Bizim 281 köyümüz var. Köylerimizin tamamı ulaşıma kapandığı zaman tipi ve fırtına çalışmamızı engellemezse 2 gün içinde yolları ulaşıma açmış oluyoruz” diye konuştu.

“Görüş mesafesinin düştüğü zamanlarda zorlanıyoruz”
13 yıldır karla mücadele çalışması yapan iş makinesi operatörü Serhat Bürkek ise, “Bingöl’de etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için saat gözetmeksizin gece gündüz çalışıyoruz. Öncelikli olarak grup köy yollarımıza, daha sonra taşımalı olan köylerimizde çalışıyoruz veya hasta ihbarı geldiğinde çalışmalar orada da devam ediyor. Görüş mesafesinin düştüğü zamanlarda sık sık zorlanıyoruz ama yine de çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

BİNGÖL

28 Aralık 2019 Cumartesi

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