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Bingöl merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

İHA

Bingöl merkezli 4 ilde yapılan göçmen kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden temin ettikleri sahte belgelerle Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 17 kişinin üzerinden ise Danimarka, İsveç, Belçika ve İtalya'ya ait 11 adet sahte oturum belgesi ele geçti.

Bingöl merkezli 4 ilde yapılan göçmen kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden temin ettikleri sahte belgelerle Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 17 kişinin üzerinden ise Danimarka, İsveç, Belçika ve İtalya'ya ait 11 adet sahte oturum belgesi ele geçti.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde resmi belgede sahtecilik yaparak, göçmen kaçaklığını gerçekleştiren şüpheliler üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin 3 aylık çalışmasında kara ve havayolları kullanılarak Resmi Belgede Sahtecilik yapmak suretiyle Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı yapan bir grubu tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik Bingöl merkezli Elazığ, İstanbul ve Antalya'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi tamamlanıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden O.G., S.G. ve Ç.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise serbest kaldı.
Öte yandan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 17 farklı şahsa ait pasaport, sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda biyometrik fotoğraf, 1 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 600 Euro ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden temin ettikleri sahte belgelerle Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 17 kişinin üzerinde ise Danimarka, İsveç, Belçika ve İtalya ülkelerine ait 11 adet sahte oturum belgesinin bulunduğu bildirildi.

BİNGÖL

30 Aralık 2019 Pazartesi

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