Bingöl’de tır yoldan çıktı:1 yaralı

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, tır yoldan çıkıp şarampole indi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, KarlıovaErzurum karayolu Dörtyol köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. idaresindeki 31 BD 373 plakalı tır, yoldan çıktı. Yoldan çıkan tır, kayarak şarampole indi. Kabin kısmı aşağıda kalan tırın sürücüsü yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Tır şarampolden, çekici yardımı ile kurtarıldı.

BİNGÖL 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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