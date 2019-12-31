Bingöl'de jandarma, 202 kilo toz esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada narkotik köpekleri Vana ve Öğle'nin tepki verdiği arazide dere yatağına gizlenmiş 13 siyah poşet içerisinde 202 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yıl başı öncesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmasında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalından temin edilen yüklü miktarda esrarın Bingöl ve Genç ilçesi'ne getirilip torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine ulaştırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmasını yoğunlaştıran ekipler, uyuşturucunun saklandığı yerin tespiti için Genç İlçesi kırsalında narkotik köpekleri Vana ve Öğle ile birlikte arazi taraması yaptı. Yapılan arazi taramasında narkotik köpekleri, Genç ilçesi Çamlık mevkisinde dere yatağının bulunduğu bölgeye tepki verdi. Yapılan detaylı aramada 13 ayrı siyah poşete konularak gizlenmiş 202 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BİNGÖL 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:35

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