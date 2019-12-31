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Bingöl’de 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 2 şüpheli tutuklandı

İHA

Bingöl polisi, meydana gelen 14 farklı hırsızlık olayı ile ilgili 8 şüpheliyi yakaladı, 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl polisi, meydana gelen 14 farklı hırsızlık olayı ile ilgili 8 şüpheliyi yakaladı, 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 6 ev ve 8 açıktan hırsızlık olayları ile ilgili 8 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

BİNGÖL

31 Aralık 2019 Salı

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