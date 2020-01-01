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Solhan’da tenis turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı

İHA

Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvası final müsabakası ile tamamlandı.

Solhan’da tenis turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvası final müsabakası ile tamamlandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gençlik Çalıştayı kapsamında başlatılan Kaymakamlık, Gençlik Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile yapılan masa tenisi yarışmasının final müsabakaları oynandı.Final müsabakasına İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı,Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü İdris Seyman, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Final müsabakası sonrası dereceye giren öğrenciler ile katılım sağlayan diğer öğrencilere Kaymakam Kıyıcı ile diğer protokol üyeleri tarafından madalya ile hediyeler verildi.
Güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Kaymakam Kıyıcı, projenin hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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