Bingöl Valiliği: “İl ve ilçelere girişin yasaklanması gibi bir durum söz konusu değildir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl Valiliği: “İl ve ilçelere girişin yasaklanması gibi bir durum söz konusu değildir”

İHA

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl ve İlçelere girişin yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl ve İlçelere girişin yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir” denildi.
1 Ocak 2020 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yayımlanan, “Bingöl’de merkez ve 7 ilçeye girişler bir ay yasaklandı” haberi üzerine valilik tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bilindiği üzere terör ve teröristle mücadele ve vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda 'Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri' tedbiri düzenli olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu kapsamda T. C. Cumhurbaşkanlığının 24 Aralık 2019 tarih ve 1847 sayılı kararı ile 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020 tarihleri arasında İlimizde 35 bölge 1 yıl süreyle Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin sınırları içinde, söz konusu haberin aksine, vatandaşlarımıza ait konut, arsa, bahçe, yayla, mera vb. yerler bulunmamaktadır. İl ve İlçelere girişin yasaklanması gibi bir durum da kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

BİNGÖL

02 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı 3 operasyonda 664 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı 3 operasyonda 664 ...
Solhan’da tenis turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Solhan’da tenis turnuvası final müsabakasıyla ...
Bingöl Valisi Ekinci, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
YEREL HABERLER Bingöl Valisi Ekinci, güvenlik güçlerinin yeni yılını ...
Vali Ekinci: "Terörist sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek noktaya geldi”
YEREL HABERLER Vali Ekinci: "Terörist sayısı bir elin parmaklarını ...
Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması
YEREL HABERLER Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' ...
Bingöl’de ev yangını
YEREL HABERLER Bingöl’de ev yangını
Bingöl’de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı
YEREL HABERLER Bingöl’de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ...
Bingöl’de 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bingöl’de 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 2 şüpheli ...
Bingöl'de jandarma, 202 kilo toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de jandarma, 202 kilo toz esrar ele geçirildi
Solhan'da örnek çalışma kurum müdürleri, kütüphane nöbeti tutuyor
YEREL HABERLER Solhan'da örnek çalışma kurum müdürleri, kütüphane ...
Dere yatağında 202 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Dere yatağında 202 kilo esrar ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X