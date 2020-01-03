Karlıova’da kar yağışı etkili oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından, Bingöl'de sabah saatlerinde hafif yağan kar, Karlıova'da etkili oldu. İlçe yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yeni yılda ilk kez bu kadar etkili olan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Bu yılki kar yağışından dolayı çok zorluk çekmediklerini belirten vatandaşlardan Kudbettin Bulki, “Geçen yıl bu zamanlarda bayağı kar yağmıştı. Bu yeni yılda da bugün başladı kar. Çok şükür şimdiye kadar herhangi bir zorluk çekmedik. Çok güzel geçti. İnşallah bundan sonra da güzel geçecek. Kar berekettir, yağsa da iyidir”dedi.

Kar yağışı nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

BİNGÖL 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.