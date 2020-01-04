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Bingöl’de 180 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Bingöl'de etkili olan kar yağışının ardından 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl’de 180 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de etkili olan kar yağışının ardından 180 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Yer yer kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgeler tamamen beyaza bürünürken, 180 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kapalı bulunan 180 köy yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yolları açmak için 24 saat aralıksız çalıştığı belirtildi.
Öte yandan, seyahate çıkacak olan sürücülerin bölge genelindeki kar yağışından dolayı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

BİNGÖL

04 Ocak 2020 Cumartesi

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  • YATSI 18:38
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