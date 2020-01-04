Bingöl'de 180 köy yolu kardan kapandı

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BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, 180 köy yolu da ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yolları açmak için 24 saat aralıksız çalıştığı belirtildi.



BİNGÖL 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:02

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