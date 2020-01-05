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Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaymakamlık ...

İHA

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kütüphanenin akşam saatlerinde de açık kalabilmesi için başlatılan örnek uygulamada kaymakam ve belediye başkanından kurum müdürlerine kadar herkes sırasıyla nöbet tutuyor, öğrenciler ders çalışıyor.

Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaymakamlık koordinesinde başlatılan uygulama kapsamında öğrencilerin akşam da ders çalışması için kütüphanede nöbet sistemi başlatıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kütüphanenin akşam saatlerinde de açık kalabilmesi için başlatılan örnek uygulamada kaymakam ve belediye başkanından kurum müdürlerine kadar herkes sırasıyla nöbet tutuyor, öğrenciler ders çalışıyor.
İlçe kütüphanesinin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi, özellikle üniversiteye hazırlık ile sınavlarına çalışan öğrencilerin kütüphaneden akşam saatlerinde de yararlanabilmesi için kaymakamlık tarafından başlatılan örnek uygulama öğrencileri mutlu etti. İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı'nın girişimiyle başlatılan uygulamada, belediye başkanı ve tüm kurum müdürleri sırasıyla her gün akşam saat 21.00'a kadar nöbet tutarak kütüphanenin açık kalmasını sağlıyor. Kaymakam Kıyıcı ve ilçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü İdris Seyman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz'ın da eşlik ederek nöbet tuttuğu uygulamanın diğer kurum ve okul müdürlerinin de katılımıyla uzun süre devam etmesinin planlandığı aktarıldı.

"Kendi kapsamımızda proje geliştirdik"
Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, “Valiliğimizin başlatmış olduğu 2023 vizyonu kapsamında ilçemizde bir kültür merkezimiz var ve üniversiteye çalışan, KPSS’ye çalışan yoğunlukta gençlerimiz var. Kültür merkezimizdeki kütüphanemiz mesai saatleri arasında açık bulunmaktaydı. Biz kendi aramızda düşünürken bunun daha uzun süreli olmasını değerlendirdik. Kendi kapsamımızda bir proje geliştirdik" dedi.
İlk önce kendisinin kütüphanede öğrencilerle bir araya geldiğini aktaran Kıyıcı, kütüphanenin daha uzun süre açık kalmasını sağlamak için tüm daire amirleri, okul müdürleri ve ihtiyaç duyulduğu takdirde çocukların ders çalışırken ihtiyaç duydukları öğretmenlerin de katılımıyla hafta sonu ve akşam saat 21.00’e kadar kütüphanenin açık kalmasını sağladıklarını kaydetti.

"Gençlerimizin yanındayız"
Kaymakam Kıyıcı ile yaptıkları istişare sonrasında kütüphaneyi saat 21.00'e kadar açık tutmaya başladıklarını aktaran Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız smd. "İlk nöbeti kaymakamımız tuttu, bugün de benç Oer akşam bir kurum amiri nöbet tutmak üzere burada bulunacağız. Gençlerimizin yanında olduğumuzu, gençlerimizi geleceğe hazırlarken bizim de onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir çalışma yürütüyoruz. Gençlerimiz bizim için değerlidir, kıymetlidir. Onları hayata hazırlarken en iyi şartlarda hayata hazırlanma noktasında da bizler ilçe olarak her türlü imkanı sağlayacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Umuyoruz ki neticesi çok iyi olacak. bu gençlerimiz burada çalışırken bizleri yanlarında gördüğünde daha rahat yarınlara hazırlanacak ve daha rahat gelecekten ümitvar olacaklar" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir uygulama"
Kütüphanede atanmak için sınava çalışan Çanakkale 18 Mart İlahiyat Fakültesi mezunu Çetin Karabulut ise, “Dışarıda okuduk. şuan memleketimizdeyiz. Orada çok çalıştık ama nasip olmadı. inşallah bu yıl çalışıp kazanacağız. Tabii bu durumdan hem kaymakamımız hem de belediye başkanımız ve çok kişinin üzerimizde emeği var. Biz ilk geldiğimizde kütüphanemizde birkaç sıkıntı vardı, sağ olsunlar onları hallettiler. İlk sıkıntımız kütüphane hafta sonları kapalıydı, müdürümüze hafta sonu da açık olması için bir talep ilettik. Çünkü çoğu arkadaşımızın hafta sonları boş geçiyordu. İkinci sıkıntımız hafta içi 5’ten sonra kapalı olmasıydı, tekrar müdürümüze ilettik o da kaymakam beye iletti, sağ olsunlar onu da hallettiler ve şuan kendileri de bizimle beraberler. Çok güzel bir uygulama olmuş oldu. Bu güzel uygulamayı desteklemek için bütün halkımızı kütüphaneye bekliyoruz" diye konuştu.

BİNGÖL

05 Ocak 2020 Pazar

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