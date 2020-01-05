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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Torul Gençlik: 0

İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 12. hafta müsabakasında sahasında Torul Gençlik Voleybol takımını 30 mağlup etti.

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Torul Gençlik: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 12. hafta müsabakasında sahasında Torul Gençlik Voleybol takımını 30 mağlup etti.

Salon: Solhan Spor Salonu
Hakemler: Mustafa Dost, Mevlüt Aslan
Solhanspor: Dmıtrıy Babkov, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Ahmet Arslan, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık
Torul Gençlik: Melih Can Güreli, Doğuş Bayram, Caner Bayram, Yusuf Atasu, Hüseyin Terzi, Yılmaz Turhan Ayhan, Metehan Bostanoğlu, Ali Osman Kutlu, Emircan Aykın
Setler: 2510, 259, 2512
Süre: 16, 15, 15 (46 dakika)

BİNGÖL

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:30
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