Bingöl’de uyuşturucu tacirleri termal kamerayla yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl’de uyuşturucu tacirleri termal kamerayla yakalandı

İHA

Bingöl’de jandarma ekipleri, 2 uyuşturucu tacirini 10 kilogram esrarla termal kamera ve gece görüş cihazlarını kullanarak yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin belirli noktalarda narkotik köpekleriyle yaptığı çalışmalardan kaçmak isteyen 2 şüphelinin arazide gece karanlığından faydalanıp uyuşturucu madde nakledeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler "Termal Kamera ve Gece Görüş Cihazları" ile çalışma yaptı. Genç ilçesi Çamlık ve Küpar Mezarlığı bölgesinde şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri "Narko Pusu" operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli sırt çantasında taşıdığı 10 kilogram toz esrar ve bin 500 Euro ile yakalandı. Jandarmaya götürülen 2 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada ise, "Genç ilçesi Çamlık Mevkii ve Küpar Mezarlığı bölgesinde termal kamera” ve gece görüş cihazları kullanarak icra edilen NarkoPusu faaliyeti sonucunda 2 şahıs sırt çantası içerisinde taşıdıkları 10.2 kilogram toz esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 500 Avro para ile birlikte yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

BİNGÖL

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de nesli tehlikede puhu baykuşu bulundu
YEREL HABERLER Bingöl'de nesli tehlikede puhu baykuşu bulundu
Yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına ...
Başkan Arıkan:"Talep ve önerileri dinliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Arıkan:"Talep ve önerileri dinliyoruz”
Vali Ekinci, “Sizler artık birer gönül elçilerimizsiniz”
YEREL HABERLER Vali Ekinci, “Sizler artık birer gönül ...
Bingöl’de "Güvenlik ve Asayiş" koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Bingöl’de "Güvenlik ve Asayiş" koordinasyon ...
Bingöl’de karla kapanan 170 köy yolu açıldı, 10'unda çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Bingöl’de karla kapanan 170 köy yolu açıldı, 10'unda ...
TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Torul Gençlik: 0
YEREL HABERLER TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Torul Gençlik: 0
Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaymakamlık koordinesinde başlatılan uygulama kapsamında öğrencilerin akşam da ders çalışması için kütüphanede nöbet sistemi başlatıldı
YEREL HABERLER Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler ...
Karlıova’da kar kamyonlarla taşınıyor
YEREL HABERLER Karlıova’da kar kamyonlarla taşınıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X