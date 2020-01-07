Termal kameralı operasyonda 10 kilo esrar ele geçirildi

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BİNGÖL'da jandarma ekiplerince termal kamera destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli sırt çantalarında taşıdıkları 10 kilo esrarla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, 2 şüphelinin yol kontrol uygulamasına takılmadan araziden yürüyerek uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini edindi. Bu kapsamda hareke geçen ekipler, şüphelilerin sevkiyatı yapacakları Genç ilçesindeki Çamlık mevkisinin kırsalında termal kamara ve gece görüş cihazlarıyla önlem aldı. Faaliyet sırasında termal kamerasında sırt çantalı görüntülenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 10 kilo esrar ile bin 500 euro para ele geçirildi. Esrar ve paraya el konulurken, şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.





BİNGÖL 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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