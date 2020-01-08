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Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı

İHA

Bingöl'de öğrencilerin bulunduğu midibüs kara saplandı, iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.

Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı

Bingöl'de öğrencilerin bulunduğu midibüs kara saplandı, iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.
Olay, Bingöl Elazığ Karayolu Dikme köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden bir grup öğrenciyi, Hesarek Kayak Merkezi’ne götüren midibüs kara saplandı. Kardan çıkamayan midibüs için bölgeye İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetlerine ait ekipler sevk edildi. Ekipler, iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla midibüsü çekerek kurtardı.
Kurtarılan araç yoluna devam ederken, her hangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

BİNGÖL

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:41
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