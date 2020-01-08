Bingöl’de heyelan yol kapattı, ekipler açtı

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Bingöl’de kar yağışı sonrası oluşan heyelan yol kapattı, ekipler uzun uğraşlar sonucu kapanan yolu açtı.

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, Kale köyüne bağlı Canut mezrasın da ise heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı kapanan mezranın yolunun açılması için bölgeye Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Aslanbeyli, Doğuyeli, İnandık ve Kale köylerinin yolunun da karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldığı bildirildi.

BİNGÖL 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:02

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