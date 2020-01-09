Bingöl'de 28 köy yolu kardan kapandı

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BİNGÖL'de, dün etkili olan kar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgelerdeki 28 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Bölge genelinde önümüzdeki bir kaç gün için kar yağışı beklenmediği bildirilirken, kapalı köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.



BİNGÖL 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:20

YATSI 18:42

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