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Başkan Arıkan; “Geleceğe damga vuracak yatırımları hayata geçiriyoruz”

İHA

Gazetecilerle bir araya gelen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Altyapısından üstyapısına, peyzaj çalışmalarından yeni yaşam alanlarına, yeni fiziki yapılardan kültürel etkinliklere kadar pek çok alandaki projelerimizle, ilimizin geleceğine damga vuracak yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz" dedi.

Başkan Arıkan; “Geleceğe damga vuracak yatırımları hayata geçiriyoruz”

Gazetecilerle bir araya gelen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Altyapısından üstyapısına, peyzaj çalışmalarından yeni yaşam alanlarına, yeni fiziki yapılardan kültürel etkinliklere kadar pek çok alandaki projelerimizle, ilimizin geleceğine damga vuracak yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “10 Ocak Gazeteciler Günü” dolayısıyla düzenlenen programda kentteki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.Basın mensuplarının gününü kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar dileyen Başkan Arıkan, belediye hizmetlerine dair de açıklamalarda bulundu.
Valilik başta olmak üzere, kamu kurumları, iş dünyası, STK ve vatandaşlarla ortak hareket ettiklerini belirten Başkan Arıkan, pek çok alanda hayata geçirilecek projelerle, ilin sosyal dokusuna zarar vermeden kimlikli bir şehir inşa edeceklerini söyledi.
İmar uygulamalarına ayrı bir önem verdiklerini ve radikal kararlar aldıklarını dile getiren Başkan Arıkan, “Göreve başladığımızdan beri imar uygulamalarına sıkı bir denetim getirdik ve radikal kararlara imza attık. Belediye kanununa uygun olmayan, kamuoyu yararına ters düşen hiçbir uygulama izin vermedik. Metruk ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlıkla şekilde sürdürdük. Bu kapsamda son 9 ayda 45 işgaliyeyi kaldırarak, metruk durumdaki 50 yapının yıkımını gerçekleştirdik” diye konuştu.
Üstyapı hizmetleri kapsamında kötü durumda olan yolların BSK ile kaplandığını belirten Arıkan, “Üstyapı hizmetlerine yaklaşık 8 Milyon TL yatırımla, 134 bin metrekare BSK asfalt, 75 bin kilometre kilitli parke taşı ve 15 kilometre yeni kaldırım ihalemizi gerçekleştirerek çalışmalara başladık. Çalışma sezonu bitmeden önce kötü durumda olan yollarımızı BSK ile kapladık. Çeşitli mahallelerimize kilitli parke taşı çalışmaları, doğalgazdan dolayı bozulan yolların onarımını, imara yeni açılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirdik. İlkbaharla birlikte üstyapı çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan alacağımız destekle, asfalt plentimizi kurarak üstyapı hizmetlerimizi daha kaliteli ve planlı bir şekilde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.
Altyapı hizmetleri kapsamında, yağmur ve sel sularının önüne geçmek için yağmur suyu drenaj hattı oluşturmaya başladıklarını, çeşitli mahallelerde çekilen yeni hatlarla vatandaşların içme suyu sorununun çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Arıkan, “Yeni Mahalle, Mirzan ve Bahçelievler mahallelerimizde yıllardır su sorunu yaşayan vatandaşlarımızın içmesuyu sorunu çözüme kavuşturduk. Simani Mahallesi Yekmal bölgesinde 23 yıldır su sorunu yaşayan vatandaşlarımız için 23 tonluk terfi deposu inşa ederek içmesuyu sorununu ortadan kaldırdık. Çeşitli mahallerimizdeki kısmi su sorunlarını çözüme kavuşturmak için bin metreden fazla yeni hat döşedik, diğer yandan mezarlıklarımızdaki çeşmelerimizi aktif hale getirerek, yeni terfi depoları inşa ettik. Karlıova Kürük isale hattımızı sel baskınları ve taşkınlardan korumak için istinat duvarı inşa ettik” şeklinde konuştu.
Bingöl için stratejik öneme sahip olan, turizm ve yeni sosyal yaşam alanı olarak düzenlenebilecek nitelikte olan 235 hektarlık alana sahip Çapakçur Vadisi’nde Türkiye’nin ilk Millet Vadisi projesini hayata geçireceklerine de vurgu yapan Başkan Arıkan, “Şehrimizin sosyal hayatını ve ekonomisini canlandıracak vadimizi, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un sağlayacağı 20 Milyon TL destekle gerekli kamulaştırmalarımızı yaparak etap etap projemizi hayata geçireceğiz. Türkiye’nin ilk Millet Vadisi projesi kapsamında parklar, müzikli su fıskiyeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, hobi evleri gibi birçok sosyal alan inşa edeceğiz”diyerek sözlerini tamamladı.

BİNGÖL

10 Ocak 2020 Cuma

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