Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem

"Ben hep hip hop'tım"

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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Bingöl Karlıova olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 12.54'te, yerin 7,02 kilometre derinliğinde oldu.



BİNGÖL 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

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