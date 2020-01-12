Bingöl’de 3.6 büyüklüğünde deprem

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Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 12.54’de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde de hissedildi.

Can ve mal kaybı yaşanmayan depreme en yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu bildirildi.

BİNGÖL 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

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