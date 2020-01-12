Dağcılardan Bingöl'deki Hesarek Dağı'na zirve tırmanışı

BİNGÖL'de toplanan bir grup dağcı, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Bingöl merkezde buluşan bir grup dağcı, merkeze bağlı Dikme köyü yakınlarına geçip, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı'na tırmanış yaptı. Kentin kış turizminin gelişmesine katkı sunmak için 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'na tırmanan dağcılar adına açıklama yapan Ramazan Küçükhazar, bu etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi. Küçükhazar, "Şehrimizin keşfedilmeyi bekleyen birçok güzel yerine tırmanış ve doğa yürüyüşü düzenliyoruz. Şimdilik 12 kişilik ekiple bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda sayımızda artış olacak. Biz dağcı grubu aynı zamanda arama ve kurtarma çalışmalarına katılacağız" dedi.



BİNGÖL 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.