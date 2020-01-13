Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı

BİNGÖL Belediyesi'ne ait hayvan barınağından domuz avcısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpeği çalan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Kültür Mahallesi'ndeki Bingöl Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alınan ve domuz acısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpek, 5 Ocak günü 3 şüpheli tarafından çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipleri, barındaki 3 köpeği çaldıkları tespit edilen M.B., M.C. ve Y.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, köpekler barınağa teslim edildi.
BİNGÖL
13 Ocak 2020 Pazartesi
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