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Mantar üretimine hobi olarak başladı, ayda 2 ton üretime rağmen siparişlere yetişemez oldu Bingöl'de ...

İHA

Bingöl'de genç girişimci İlhami Yalçın hobi olarak evinin bodrum katında başladığı İstiridye Mantarı üretiminde siparişlere yetişemeyince 200 metrekarelik alanda üretime geçti. Ay da 2 ton mantar üreten Yalçın siparişlere yetişemez oldu.
Bingöl’ün Genç ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası İlhami Yalçın (28), askerden döndükten sonra mantar yetiştiriciliğini araştırıp evinin bodrumunda hobi olarak üretim yapmaya başladı. Üretimde ve müşteri bulmada başarılı olan Yalçın, ardından 50 metrekarelik bir alanda daha sonra 200 metrekarelik yerinde üretiminini arttırdı. Bingöl'ün yanı sıra Diyarbakır, Batman, Van, Elazığ ve Muş dahil bir çok ilden sipariş alan Yalçın, ayda 2 ton mantar üreterek hem ekonomiye katkı sunmaya hemde geçimini bundan sağlamaya başladı.

Hobi amaçlı evinin bodrum katında başladı
Mantar işine başlama sürecini anlatan İlhami Yalçın:“ Uğraş olsun diye hobi amaçlı başladım. Önce kendi evimin bodrumunda daha sonra 50 metrekarelik bir alanda devam ettim. Bu işe başlarken amacım sade bir mantar üretmek değildi. Daha önce doğada yetişen mantar ve marketlerde yediğim mantarın lezzetini biliyorum. Arada dağlar kadar fark vardı. Benim amacım tamamen doğadaki haliyle ve lezzetiyle bunu üretmekti. Bunun üzerine bayağı bir araştırma yaptım ve daha sonra kompostonun içine neler koyulabilir, mantar daha lezzetli hale nasıl getirebilir diye düşündüm ve bu şekilde yapmaya karar verdim"dedi.

Bir çok ilden sipariş alıyor
Şuan da üretimini 200 metrekarelik bir alanda yapmaya devam ettiğini aktaran Yalçın:" Aylık 2 tona yakın bir üretimim mevcut. Bunu ilçe ve ile anca yetiştirebiliyorum. Diyarbakır, Batman, Van,Elazığ ve Muş illerinde de üreticiler var ama mantar kaliteli olduğu için o iller dahil her taraftan sipariş alıyorum. Birkaç ay sonra daha talepleri karşılayacak bir yere geçiş sağlamayı umuyorum. Orada üretime devam edeceğim. Şuan yanımda 2 kişiyi istihdam ediyorum. Mantarın verimi, kalitesi arttıkça siparişlerimiz de artıyor. Buna bağlı olarak da eleman ihtiyacımız olacak" diye bilgi verdi.

BİNGÖL

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:26
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