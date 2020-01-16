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Bingöl’de arama kaydı bulunan 108 şahıs yakalandı

İHA

Bingöl polisi geçtiğimiz ay aralarında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin de yer aldığı 108 şahsı yakaladı.

Bingöl polisi geçtiğimiz ay aralarında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin de yer aldığı 108 şahsı yakaladı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Aralık ayı içinde hakkında arama kaydı bulunan şahıslar hakkında geniş kapsamlı çalışma yaptı.Polisin çalışmasında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ve 199 bin 870 lira para cezası bulunan şahısların yer aldığı 108 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.

BİNGÖL

16 Ocak 2020 Perşembe

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  • GÜNEŞ 07:28
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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