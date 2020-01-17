Bingöl'de 58 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bingöl’de 20192020 eğitim öğretim döneminin yarı yıl tatiline girmesi nedeniyle 58 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de öğrenciler karne almak için sabah saatlerinde okul yolunu tuttu. Bingöl'de 362 eğitim öğretim kurumunda toplam 58 bin 250 öğrenciye karne verildi. Karne töreni ise, İbni Sina İlkokul ve Ortaokulu’nda Vali Kadir Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Öğrencilere dağıtılan fidanları dikmelerini isteyen Vali Ekinci, bakım yapmaları konusunda öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.Daha sonra Vali Ekinci, öğrencilere karnelerini verdi.

Okulun ilk döneminde çok yorulduğunu ve ara tatilde dinleneceğini belirten 8’inci sınıf öğrencilerinden Naime Çomak, “ Okula severek gelmiş olsam bile çok yoruldum. Tatilde yorgunluğumu üstümden atmak için bol bol dinleneceğim. En sevdiğim kitapları alıp okuyacağım. Derslerime de çalışacağım ama kendime zaman ayıracağım. Ailemle zaman geçirip, kayak tesislerine gideceğim” dedi.

Ara tatilde öğrencilerin kitap okumaları ve aktivitelere katılması gerektiğini belirten Vali Yardımcısı Fatih Kaya ise, “20192020 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemini tamamladık. Öğrencilerimiz karnelerini aldılar, en büyük temennimiz onlara şu oldu. bol bol dinlesinler. Kitap okusunlar, etkinliklere katılsınlar, spor yapsınlar ve dinlenmiş bir şekilde tekrar okullara gelsinler. Bu ikinci dönemin başarısı içinde anahtar olacaktır” şeklinde konuştu.

BİNGÖL 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:01

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