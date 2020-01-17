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Çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı Bingöl'de 2018 yılı Haziran ayında ...

İHA

Bingöl'de önceki yılın Haziran ayında karakoldan çöp dökmeye giderken şehit edilen er Şevki Eren Yatkın'a saldırı düzenleyen teröristlerin 2018 yılının Ağustos ayında Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 teröristin olduğu kriminal inceleme ile kesinlik kazandı.

Çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı Bingöl'de 2018 yılı Haziran ayında karakoldan çöp dökmeye giderken şehit edilen er Şevki Eren Yatkın'a saldırı düzenleyen teröristlerin 2018 yılının Ağustos ayında Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 teröristin olduğu kriminal inceleme ile kesinlik kazandı O 2 teröristle birlikte aralarında kırmızı listedeki örgütün sözde sorumlusu Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın da olduğu toplam 10 terörist öldürülmüştü

Bingöl'de önceki yılın Haziran ayında karakoldan çöp dökmeye giderken şehit edilen er Şevki Eren Yatkın'a saldırı düzenleyen teröristlerin 2018 yılının Ağustos ayında Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 teröristin olduğu kriminal inceleme ile kesinlik kazandı.
2018 yılının Haziran ayında Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Karakolu'ndan çöp dökmeye çıkan askerlere teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda Kastamonulu Piyade Er Şevki Eren Yatkın (20) şehit olmuş, 3 asker ise yaralanmıştı. Olay sonrasında Bingöl ve Tunceli çevresinde geniş kapsamlı operasyon başlatılmış; Eren'i şehit ettiği değerlendirilen teröristler 'Sorej Masiro' kod adlı Fırat Kaya ve 'Rabun Zinar' kod adlı Servet Özalp, aralarında kırmızı listedeki örgütün sözde sorumlusu 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın da olduğu 10 teröristle birlikte etkisiz hale getirilmişti. Bugün Bingöl Valiliği, etkisiz hale getirilen o teröristlerin ele geçen silahları ile şehit edilen Yatkın'a sıkılan kurşunların boş kovanlarının kriminal laboratuvarda incelenmesiyle kesinlik kazandığını bildirdi.

Valilik açıklama yaptı
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "08 Haziran 2018 tarihinde saat 16:30 sıralarında Bingöl İli Yedisu İlçesi Kabayel Jandarma Karakol Komutanlığı çöp dökme alanına çöp dökmeye giden unsurlara BTÖ mensuplarınca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş ve saldırı sonucunda karakolda görevli ZMA şoförü P.Er Şevki Eren Yatkın şehit olmuş, J.Asb.Kd.Çvş. H.K., P.Er D.K. ve P.Er H.U. isimli 3 personel yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen boş kovanlar incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderilmiş olup, boş kovanların yapılan incelemesinde 11 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli ili Pülümür ilçesi Barav Deresi Zime Komu bölgesinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarına ait ele geçirilen kalaşnikof marka silahtan atıldıkları tespit edilmiştir" denildi.

Öldürülen kırmızı listedeki teröristin öğretmenleri şehit ettiği ortaya çıkmıştı
11 Ağustos 2018'de Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyon kapsamında 25 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten terör arananlar listesinde 'Kırmızı' kategoride bulunan sözde Dersim saha sorumlusu AtakanMahir kod adlı İbrahim Çoban'la birlikte 2'si üst düzey 10 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kırmızı listedeki teröristin 6 öğretmen ve 7 korucunun şehit edildiği olaylarda yer aldığı da ortaya çıkmıştı.

BİNGÖL

17 Ocak 2020 Cuma

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