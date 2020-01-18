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Bingöl'de kayak merkezi, tatille birlikte doldu Bir çok aile, çocuklarını karne hediyesi olarak ...

İHA

Bingöl'de bulunun kayak merkezi, okulların tatil olmasıyla birlikte doldu. Bir çok aile, karne hediyesi olarak çocuklarını kayak merkezine getirerek doyasıya eğlenmesini sağladı.

Bingöl'de kayak merkezi, tatille birlikte doldu Bir çok aile, çocuklarını karne hediyesi olarak kayak merkezine getirerek doyasıya eğlenmesini sağladı

Bingöl’de bulunun kayak merkezi, okulların tatil olmasıyla birlikte doldu. Bir çok aile, karne hediyesi olarak çocuklarını kayak merkezine getirerek doyasıya eğlenmesini sağladı.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin gözde kayak tesisleri arasında yer alan Hesarek Kayak Merkezi, okulların ara tatile girmesiyle ilk haftasonunda doldu taştı.Başta Bingöl olmak üzere Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Muş illerinde ikamet eden vatandaşlar, burada doyasıya eğleniyor. Bazıları kayak yapmayı öğrenirken, bazı vatandaşlar da kar üstünde mangal yaparak hafta tadilin tadını çıkarıyor. Merkeze bağlı Dikme köyü sınırlarında yer alan 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezinde, en uzunu bin 600 metre olan 5 pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemler bulunmasıyla profesyonel kayakçıların da uğrak noktası oluyor.
Şehir dışından gelen misafirlerini getiren Nafiz Aslan, “Hesarek Kayak Tesisleri Doğu Anadolu bölgemizin sayılı yerlerinden biri.Memleketimize yapılan güzel yatırımlardan bir tanesi. Komşu illerden gelen vatandaşların, haftasonu burada güzel bir şekilde değerlendirdiğine şahit oluyoruz. Daha fazla insanın buraya gelmesini temenni ediyoruz. Buradaki hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Babasının karne sözü olarak kendisini kayak merkezine getirdiğini aktaran ilkokul öğrencisi Zeynep Aslan, “Karnemi aldım, çok güzeldi ve babam beni buraya getirdi. Burası çok güzel herkes buraya gelsin” şeklinde konuştu.
Hesarek Kayak Merkezi’ni sosyal medya üzerinden görüp Batman'dan gelen Vahap Turhan ise "Sosyal medya üzerinden gördük. Ara tatile girdik ve çocuklarıma karne sözüm vardı. Karneleri iyi geldi bende getirdim ve sözümü tuttum. Burayı herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

BİNGÖL

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:50
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