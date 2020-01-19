Bingöl’de 1 yılda aranan 938 şahıs yakalandı

Bingöl’de 2019 yılı içinde gerçekleşen Huzur ve Trafik Uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 938 şahsın yakalandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2019 yılı içinde gerçekleştirilen “Huzur ve Trafik Uygulaması” verileri açıkladı.

Açıklanan verilere göre, 2019 yılı içinde 135 bin 93 şahsın, 33 bin 214 aracın sorgulandığı ve 880 araca işlem uygulandığı aktarılarak, çeşitli suçlardan aranan 938 şahsın bu uygulamalarda yakalandığı belirtildi.

Ayrıca 2019 yılı içinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4, yaralananların sayısının 958 olduğu açıklanarak kazalarda yaşanan düşüş belirtildi.

BİNGÖL 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:00

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