Bingöl'de kardan kapanan 93 köy yolu ulaşıma açıldı

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BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 93 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Bingöl'de dün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 100 köy yolu ulaşıma kapandı. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı. Karla mücadele ekipleri dün başlattığı çalışmayla 97 köy yolunu ulaşıma açtı. Kapalı bulunan 7 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.





BİNGÖL 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

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