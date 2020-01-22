Karlıova’da soğuk hava etkili oldu

Bingöl'dün Karlıova ilçesinde hava sıcaklıklarının gece eksi 15'lere kadar düşmesiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler donmaya başladı.

Karlıova ilçesinde önceki gün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava da kendini hissettirmeye başladı. Gece saatlerinde eksi 15’lere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle bazı çatılar da buz sarkıtları oluştu. İlçe de bulunan çeşmelerde donmalar meydana gelmeye başladı. Meteoroloji ise soğuk havanın etkisini sürdüreceğini hava sıcaklığının Bingöl merkezde eksi 3 ile 10 derece arasında, Karlıova'da ise eksi 11 ile 16 derece arasında olacağını bildirdi.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu aktaran vatandaşlar ise, sıcaklıkların eksi 15 dereceye kadar düştüğünü ifade etti.

BİNGÖL 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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