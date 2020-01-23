Bingöl'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi Hıraba mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 44 AAP 934 plakalı otomobil
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
BİNGÖL
23 Ocak 2020 Perşembe
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