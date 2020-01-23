Lice'de, toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar bulundu

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BİNGÖL ve Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Lice ilçesinde toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi edinildi. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle Lice'ye bağlı Yalaza köyünde operasyon düzenlendi. Narkotik köpekleri 'Vana' ve 'Öğle'nin ile arazide yapılan aramada, 3 farklı noktada toprak altına, bidon ve çuvallarla gömülmüş 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi.



BİNGÖL 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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