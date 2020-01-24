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Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü

İHA

Bingöl Belediyesi tarafından Yekmal bölgesinde 23 yıldır süren içme suyu sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü

Bingöl Belediyesi tarafından Yekmal bölgesinde 23 yıldır süren içme suyu sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturulduğu bildirildi.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Su ve Kanalizasyon İdaresi (BİSKİ) Müdürlüğü’nün 2019 yılında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.Yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışma planıyla birçok sorunun ortadan kaldırdığı belirtilen açıklamada, yeni isale hatlarıyla içme suyu problemlerinin kalıcı çözüme kavuşturulduğu vurgulandı.
Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın talimatıyla Simani Mahallesi Yekmal bölgesindeki içme suyu probleminin çözüme kavuşturulduğu belirtilen açıklamada: Bahse konu bölgede 23 yıldır içme suyu problemi yaşayan vatandaşlarımız için 23 tonluk terfi deposu inşa edildi, içme suyu hatları bakımdan geçirildi ve vatandaşlarımızın içme suyu problemi çözüme kavuşturuldu.Bahçelievler, İnalı, Yeni Mahalle, Simani, Mirzan ve Yeşilyurt mahallelerinde içme suyu problemi yaşayan vatandaşlarımız için yeni hatlar döşenerek kalıcı çözümler getirildi” denildi.
Kenti besleyen hatlardan biri olan Kürük isale hattının sel baskınları ve heyelanlarından korunması için 28 metre istinat duvarı inşa edildiği aktarılan açıklamada:"Kasmanda bulunan mezarlıktaki su sorunu için 18 tonluk terfi deposu yapıldı. Simani Mahallesi gavur deresi içinde bulunan su hattında 30 metre beton gömlekleme çalışması yapıldı. Metan deposunda tahliyeden taşan suyun mirzan deposuna taşınması için yeni hat yapıldı. Metanda gölet yapımı ve su isale hattı arızalarının çözümü ve onarım çalışması ve diğer ek kaynakların ilavesi için etüt projeleri yapıldı. Karlıova köyleri olan kaynak ve bahçe köyünde yeni gölet yapımı etüt ve proje çalışmaları yapıldı. İçmeler TOKİ Mahallemizin su sorunu, İtfaiye deposu ile Simani Mahallesi arasında bulunan asbest borunun değişimi ve yeni hat yapımı ile Çapakçur Viyadüğü altında bulunan su isale hattının arızalara karşı daha dayanıklı olması için yeni çelik boru yapımı projeleri yapıldı. Farklı mahallelerimizde vatandaşlarımız için yeni su ve kanalizasyon hatları çekildi”ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL

24 Ocak 2020 Cuma

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