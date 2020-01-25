Bingöl’de vatandaşlar Elazığ’a yardım tırı gönderdi

Bingöl’de vatandaşlar, 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelen Elazığ’a tır dolusu yaşam malzemesi gönderdi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok kamu ve kuruluşunun yardımının yanı sıra çevre illerdeki vatandaşlar da deprem bölgesi için seferber oldu. Depremin ardından Bingöl’ün Genç ilçesinde vatandaşlar, çeşitli yaşam malzemesi toplayarak belirlenen noktadaki bir tıra yükledi.

Vatandaşlar, yardım tırının Elazığ’a doğru hareket ettiğini aktararak, “Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremin ardından Genç ilçesindeki vatandaşlar bir yardım kampanyası başlattı. Bu yardım kampanyasında çocuklarımız ve ailelerimiz soğukta üşümesin diye bu çalışma başlatıldı” dedi.

BİNGÖL 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:58

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