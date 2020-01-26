TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Maliye İhtisas: 0

Bir şehir daha mühürlendi!

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig'de mücadele eden Solhanspor, 16. hafta müsabakasında sahasında Maliye İhtisas takımını 30 mağlup etti.

Öte yandan Solhanspor, Maliye İhtisas karşılaşması öncesinde "Bu hepimizin acısı, dualarımız ve kalbimizle sizinleyiz. Geçmiş olsun Elazığ, Malatya" pankartı açıldı. Karşılaşma yaşanan deprem nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.



Salon: Solhan

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Furkan Salduz Solhanspor: Dmitriy Babkov, Ahmed Numan Çalışkan, Viktor Shapoval, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Ahmet Aslan, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol (L), Besnik Berkay Tanık

Maliye İhtisas: Bektaş Çiçek, Muratcan Yedidağ, Enver Atçı, Ali Berkay Dağlar, Kaan Susam, İzzet Alp Akkuş, Vasılı Kurdızuık, Gerçek Budak, Mert Bozkurt, Bekalp Kılıç

Setler: 2624, 2517, 2518

Süre: 27, 20, 22 (69 dakika)

BİNGÖL 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:38

YATSI 18:58

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