Karlıova’da iş yerinin çatısı yandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir iş yeri çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Kanireş Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatısı çatıdan dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu Karlıova Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın hem vatandaşların hem de ekiplerin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

BİNGÖL 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

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