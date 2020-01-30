Karlıova’da kar etkili oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık 10 gün sonra ilçe yine beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sabah iş yerini açmaya gelen esnaflar kar temizliği yaparken, birçok vatandaş da aracının üstünde biriken karları temizledi.

Geçmiş yıllarda daha fazla kar yağdığını belirten ilçe sakinlerinden Ahmet Ay, “Eskiden metrelerce kar yağardı 23 metre. Şimdi ise pek yağmıyor sebebi bilmiyoruz ama bu da Allah’ın takdiri işte” dedi.

Öte yandan ilçeye bağlı köy yollarının kar yağışından etkilenmediği ve ulaşıma açık olduğu öğrenildi.

BİNGÖL 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:55

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