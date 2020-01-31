Karlıova’da kar esareti başladı, köy yolları kapandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar 40 santimi geçti. İlçeye bağlı köy yolları ulaşıma kapanırken, belediye de karla mücadele çalışmalarına başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün yoğun kar yağışı uyarısının ardından Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova’da kar etkisini gösterdi. İlçeye bağlı tüm köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenilirken, belediye de ilçe merkezinde karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Sabaha karla uyanan esnaf iş yerinin önünde kar temizliği yaparken birçok araç ise neredeyse kar altında kayboldu.

İlçe esnaflarından Kutbettin Sönmez, “Kar tam anlamıyla yağmaya başladı. Her taraf kapalı, yollar kapalı. Bu sene tam kar yağmayacak dedik ama çok yağdı. Havalar da soğuk. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Karlıova Belediyesi araç sorumlusu Hüseyin Doğan, “Dün akşamdan bu yana etkili olan kar nedeniyle ilçemize yaklaşık olarak 40 santime kadar kar yağdı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Karlıova belediyesi olarak karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren başladık” şeklinde konuştu.

Ayrıca İlçe Özel İdare ekiplerinden alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı 40 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenilirken, yol açma çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

BİNGÖL 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

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