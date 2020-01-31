Bingöl'de 178  köy yolu kardan kapandı

BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün akşam saatlerinde kent genelinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kent merkezi ve ilçelere bağlı 178 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolarının ulaşıma sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
BİNGÖL
31 Ocak 2020 Cuma
- İMSAK 05:54
- GÜNEŞ 07:19
- ÖĞLE 12:36
- İKİNDİ 15:19
- AKŞAM 17:44
- YATSI 19:03