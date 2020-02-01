Bingöl'de çığ: 1 kişi kayıp

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde düşen çığın altında kalan bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yenibaşak köyü Gençtavus mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Yüksel Arlı trafonun olduğu bölgeye gittiği sırada çığ meydana geldi. Arlı, çığ altında kaldı. Durumdan haberden olan yakınları jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine AFAD, AKUT Özel İdare, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek çağ altında kayıp olan Arlı'nın bulunması için çalışma başlattı.

Arlı'nın güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.

BİNGÖL 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:54

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