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Bingöl’de karla mücadele çalışmaları

İHA

Bingöl’de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar nedeniyle kapanan 197 köy yolundan 186'sı açıldı,11'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bingöl’de 3 gün süreyle ara ara etkili olan kar yağışı 197 köy yolunu kapattı. Kent genelinde kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 24 saat aralıksız çalışma yaparak 186'sının yolunu açtı.Halen kapalı bulunan 11 köy yolunun bulunduğu ve bunların da açılması için ekiplerin çalışmasını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Okulların açılması nedeniyle ekiplerin öncelikli olarak grup ve taşımalı eğitim olan köy yollarına öncelik verdiği öğrenildi.

Karlıova’da 200 kamyon kar taşındı
Kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde de belediye ekipleri, kar temizliği çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezinde kepçelerle belirli bir noktaya toplanan kar, belediye ait kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.
Okulların açılmasıyla birlikte çalışmalara hız verdiklerini belirten Karlıova Belediyesi Araç Sorumlusu Hüseyin Doğan, yaklaşık 200 kamyon karın ilçe dışında taşındığını söyledi.
Doğan, “İlçemizde 3 gün boyunca etkili olan karla beraber ana cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmalarını yapıyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte de çalışmalarımız hızlandı. Yaklaşık 200 kamyon kar şehir dışında taşındı” dedi.

BİNGÖL

03 Şubat 2020 Pazartesi

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