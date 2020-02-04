Soğuk havadan etkilenen sokak köpeğinin bakımını yaptı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde soğuk havadan etkilenen sokak köpeğine esnaf sahip çıktı.

Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları sokak hayvanlarını da etkiliyor. Sokakta yaralı bulduğu bir köpeği önce besleyen sonra kendi imkanıyla tedavi eden esnaf Sadık Uçar, sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi. İlçe esnafı olarak ellerinden geldiği kadarıyla bu hayvanlara sahip çıktıklarını söyleyen Uçar, "Sabah sokakta bulduğum yavru köpeğe ekmek verdim. Aradan bir saat geçtikten sonra aynı köpeği ayağından yaralı olarak buldum. Acı çekiyordu dayanamayarak yarasına tentürdiyot sürdüm. İlçemizde sokak hayvanlarına ait barınak ve klinikler yok. Vatandaş olarak bu soğuk kış günlerinde biraz daha duyarlı olmayız" dedi.



BİNGÖL 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:51

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