Bingöl Karlıova’da okullar yarın da tatil edildi

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi ara ara etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle bugün eğitimi ara verilen ilçede yarın da okulların tatil edildiği aktarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe ve bağlı köylerde tüm okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini öğrenildi.

BİNGÖL 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:51

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