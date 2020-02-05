Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli

BİNGÖL'ün Adaklı, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Adaklı, Karlıova ve Kiğı ilçelerimizdeki tüm okullarımızda, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı süre içinde idari izinli sayılacaktır" denildi.
BİNGÖL
05 Şubat 2020 Çarşamba
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