Karlıova'da kar esareti; açılan yollar 1 saat sonra yeniden kapanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar esareti sürerken, belediye ekiplerinin açtığı yollar, 1 saat sonra tekrar kapanıyor.

Karlıova ilçesinde 4 gündür süren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe genelinde eğitime ara verilirken, 30 köy yolu da kardan kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Karlıova Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıklarla sürdürüyor. İlçe merkezindeki biriken karı kamyonlarla taşıdıklarını anlatan Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, "Kar temizleme çalışmalarını ekiplerimiz aralıksız sürdürüyor. Fakat açtığımız yollar yoğun kar yağışı nedeniyle 1 saat sonra tekrar kapanıyor" dedi.



BİNGÖL 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.