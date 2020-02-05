Kara saplanan minibüsü, 3 kilometre halatla çektiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan minibüs, yolcular tarafından halatla 3 kilometre çekilerek kurtarıldı.

15 kişinin bulunduğu köy minibüsü, Karlıova Yiğitler köyünden Bingöl merkeze giderken tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araçta bulunan yolcular kendi imkanlarıyla minibüsü kurtarma çalışması başlattı. Olumsuz hava şartları altında minibüsü bağladıkları halatla 3 kilometre çekerek, karayoluna getirmeyi başardılar. Karayoluna getirilen minibüs, Bingöl kent merkezine hareket etti.

BİNGÖL 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.