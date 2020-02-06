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Bingöl'de kardan kapanan 179 köyü yolu ulaşıma açıldı

DHA

BİNGÖL'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 gün önce kardan kapanan 252 köy yolundan 179'u ulaşıma açıldı.

BİNGÖL'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 gün önce kardan kapanan 252 köy yolundan 179'u ulaşıma açıldı.
Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. 2 gün önce kent merkezi ve ilçelere bağlı 252 köy yolu kardan kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, başlattıkları çalışmayla kardan kapanan 252 köy yolundan 179'unu ulaşıma açtı. Ekipler, kardan kapalı olan 73 köy yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 

BİNGÖL

06 Şubat 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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