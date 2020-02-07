Bingöl- Erzurum karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapatıldı, okullar tatildi edildi.

Karlıova ilçesinde 1 haftadan beri aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede kar esareti sürürken, BingölErzurum karayolu ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Erzurum'a giden araçların Karlıova ilçesinde tedbir amaçlı bekletileceği ifade edilerek, "KarlıovaErzurum yolunun Erzurum bölgesi tarafı yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Bundan dolayı Karlıova´dan Erzurum istikametine giden araçlar, tedbir amaçlı olarak Karlıova ilçemizde bekletilmektedir" denildi.

Öte yandan Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



BİNGÖL 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.